Зарплати українців зменшаться через падіння ВВП

11:51 20 липень Київ, Україна

Державна служба статистики надала дані за перші три місяці 2020 року. Згідно з ними за січень-березень Валовий Внутрішній продукт України (ВВП) скоротився на 0.7% в порівнянні з кінцем 2019 роки (дані за грудень). Обчислюючи падіння ВВП в гривнях - суму можна прирівняти до декількох мільярдів. У значенні року показники скоротилися майже на півтора відсотка.

На думку експертів, за час пандемії промисловість втратила набагато менше, ніж торгівля, транспорт, організація харчування і проживання. При цьому в Кабінеті міністрів України розраховують на зростання ВВП в другій половині року на 1 відсоток. Таким чином, за підсумками року падіння складе 4-4,5 відсотків.

Разом з тим, в зоні ризику залишаються сфера послуг, завдяки якій багато людей працюють і забезпечується швидка оборотність капіталу. Також досить сильно постраждала сфера торгівлі. Люди не роблять серйозних покупок, а значить продавці несуть втрати. Падіння очікується також в галузі будівництва, автоперевезень, виробництві меблів.

Нагадаємо, що в Україні показники рівня внутрішнього валового продукту впали до 5,9 відсотка. У першому кварталі 2020 року в українській економіці спостерігалися негативні тенденції, які обумовили її скорочення на 1,3 відсотка.