Зарплати шахтарям: плани Міненерго на 2021

Виплата зарплати шахтарям в Україні досі є одним з найбільш невирішених питань. Однак на 2021 рік держава виділила на ці цілі понад 3 млрд гривень. Про це заявило Міністерство енергетики.
Зокрема, були підписані накази:
- на виплату зарплат шахтарям (понад 3 млрд гривень в 2021 році, включно з фінансуванням роботи на шахті №10 "Нововолинська"),
- з фінансування шахт, які знаходяться в стані ліквідації, а також шахти "Надія" (понад 1 млрд гривень),
- фінансування гірничорятувальних заходів на вугледобувних підприємствах (340 млн гривень),
- з фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів (42 млн гривень),
- і фінансування державної програми "теплих" кредитів (150 млн гривень).
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