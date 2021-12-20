Зарплати шахтарям: плани Міненерго на 2021

20:30 15 березень Київ, Україна

Виплата зарплати шахтарям в Україні досі є одним з найбільш невирішених питань. Однак на 2021 рік держава виділила на ці цілі понад 3 млрд гривень. Про це заявило Міністерство енергетики.

"Керівництво Міністерства енергетики підписало низку наказів, що забезпечують стабільне фінансування роботи енергосектору, зокрема, з виплати заробітної плати працівникам вугледобувних підприємств", - йдеться в ньому.

Зокрема, були підписані накази:

  • на виплату зарплат шахтарям (понад 3 млрд гривень в 2021 році, включно з фінансуванням роботи на шахті №10 "Нововолинська"),
  • з фінансування шахт, які знаходяться в стані ліквідації, а також шахти "Надія" (понад 1 млрд гривень),
  • фінансування гірничорятувальних заходів на вугледобувних підприємствах (340 млн гривень),
  • з фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів (42 млн гривень),
  • і фінансування державної програми "теплих" кредитів (150 млн гривень).