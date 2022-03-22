Зарплата в Україні зросте майже на 10%

У 2020 році реальна зарплата в Україні виросте на 6,2%, а вже в 2021 році - на 9,5%. Такий прогноз зробили фахівці Національного банку України в своєму інфляційному звіті за жовтень 2020 року.

Інфляційний звіт Національного банку України за жовтень 2020 року, складений фахівцями, є макроекономічною аналітикою. Згідно з цифрами, в 2021 році зарплата в українців зросте на 9,5%, а вже до кінця 2020 року цифри піднімуться на 6,2%.

"Доходи українців після нетривалої паузи на етапі жорсткого карантину відновили зростання. Подальше пожвавлення економіки і зростання соціальних стандартів підтримає цей процес. Номінальна зарплата зросте майже на 9% в 2020 році і на 16% в наступному. Реальна - на 6,2% і 9,5% відповідно", - йдеться в повідомленні НБУ.

Відомо, що в Нацбанку чекають і подальшого поліпшення ситуації на ринку праці. Рівень безробіття після стрибка майже до 10% в II кварталі поступово буде повертатися до нейтрального. Так, за прогнозом НБУ, в 2021 році безробіття складе 8,6%, в 2022 році - 8,4%.

"Наявні високочастотні індикатори свідчили про порівняно швидке відновлення ринку праці, що дає підстави очікувати зростання рівня зайнятості вже в III кварталі", - йдеться в документі Нацбанку.

Нагадаємо, що 30 жовтня 5 банківських структур отримали від Нацбанку понад 10 мільярдів гривень в рамках кредиту на 90-денне рефінансування під 6% річних.

В НБУ інформували, що отримання п'ятьма банками короткострокової позики на рефінансування стало результатом тендера з рефінансування банків. Такі тендери Нацбанк проводить щоп'ятниці.

Раніше повідомлялося, що у всіх країнах Європи разом з ЄС і державами, що не входять до Співдружності, - станом на вересень місяць було 13 млн 613 громадян, які не мають роботи. Безробіття в дев'ятнадцяти країнах єврозони склало рекордні за два роки 8,3 відсотка.