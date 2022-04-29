Зарплата в Україні збільшується - Держстат

За даними Державної служби статистики, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій в жовтні склала 12174 грн, що в 2,4 раза вище рівня мінімальної зарплати (5000 грн).

У порівнянні з вереснем розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 1,5%, а за останні 12 місяців (відносно жовтня 2019) - на 13,5%.

Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) в жовтні в порівнянні з вереснем зросла на 0,5%, а відносно жовтня 2019 - на 10,6%.