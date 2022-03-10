Зарплата вчителя: Україна і Європа

Український уряд планує підняти зарплати одній з найбільш незахищених категорій працівників - вчителям. Вже зроблені перші кроки для підвищення виплат на 20%. У планах - підняти вчительські зарплати до середнього показника зарплати по країні.

На сьогодні мінімальна зарплата українських вчителів становить 4859 гривень. Стільки отримують педагоги-початківці, які не мають досвіду роботи. У педагогів вищої категорії зарплати трохи вище, на кілька тисяч - 6 або 6500 гривень.

Уже з грудня 2021 вчителям повинні знову підняти зарплати на 8,3%. Тому вчителі матимуть наступні ставки:

молодий учитель - 5265;

учитель I категорії - 6567;

вчитель вищої категорії - 7000.

Зарплати вчителів в Європі

Але все одно зарплати українських вчителів не такі високі, як у їхніх колег-європейців. Менше в Євросоюзі отримують словацькі вчителі - близько двох-трьох тисяч доларів на місяць (це близько 80 000 гривень). У Німеччині та Швейцарії ставки вчителів стартують від 4 тисяч доларів на місяць. Ще більше отримують педагоги з Люксембургу - зарплати початківців від 6000 доларів, а їхніх колег з 15-річним досвідом - вдвічі більше.

До слова, прем'єр Денис Шмигаль і міністр освіти Сергій Шкарлет заявили, що в Україні 2021 зарплати педагогів зростуть майже на третину. Підвищення на 20% вже сталося з січня, ще на 8,3% - виростуть з грудня 2021 року.