Заробітна плата в Україні зросла на 1,7% - Держстат

16:00 31 березень Київ, Україна

Державна служба статистики показала звіт про рівень номінальної заробітної плати в Україні. Згідно з цифрами, збільшення виплат відбулося на рівні 1,7% з початку року.



За підсумками лютого рівень такої зарплати склав не менше 12549 грн. Даний показник майже в два рази перевищує розмір мінімальної заробітної плати.









Найбільше по Україні зарплата зросла у працівників в області інформації і телекомунікацій - в середньому вони отримують по 23 001 грн. Далі в списку йдуть фінансова і страхова діяльність і науково-технічна сфера - 22319 грн і 17550 грн відповідно.



Також в Державній службі статистики повідомляють, що за минулий рік подорожчали всі види автомобільного палива. Так, зокрема, вартість бензину А-92 в лютому на 2,6 відсотка була вище в порівнянні з показником минулого року. В середньому - 26 гривень 7 копійок за 1 літр.