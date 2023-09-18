Заборона імпорту зерна: Україна подасть позов до СОТ на Польщу, Угорщину та Словаччину

12:53 18 вересня Київ, Україна

Україна 18 вересня розпочне процедуру подання позову до Світової організації торгівлі (СОТ) проти Польщі, Угорщини та Словаччини, які продовжили заборону на імпорт українського зерна всупереч рішенню Єврокомісії про скасування обмежень.

Про це в інтерв'ю Politico заявив заступник міністра економіки, торговельний представник України Тарас Качка.

"Важливо довести, що ці дії юридично неправильні. І тому завтра ми розпочнемо судові процеси", – сказав Качка і додав, що Київ готується у відповідь вжити заходів щодо експорту польських овочів та фруктів.

Три країни пішли проти рішення Єврокомісії, яка скасувала заборону продажу українського зерна в ЄС. Після цього Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що буде запроваджено власні заборони на українську агропродукцію.

"На наш погляд, ці заходи Угорщини та Польщі є заявою про тотальну недовіру до Єврокомісії", - сказав представник України.

За словами Качки, відкрита непокора Брюсселю з боку Польщі, Угорщини та Словаччини була не лише внутрішньою справою ЄС, але викликала "найбільше системне занепокоєння" — чи можуть міжнародні торгові партнери довіряти, що Брюссель говорить від імені ЄС.

"Протягом багатьох років Єврокомісія була організатором торгових переговорів та інститутом торговельної політики для всього ЄС. І ми раніше працювали на цій основі. Системний підхід Будапешта та Варшави щодо ігнорування позиції інституцій ЄС у торговельній політиці, на мою думку, це буде проблемою для ЄС загалом, тому що там немає єдності», – сказав він.

За словами торгового представника, Україна планує подати до суду на країни в СОТ, а не через власну торгову угоду з ЄС.

"Я думаю, що весь світ має побачити, як держави-члени ЄС поводяться щодо торгових партнерів та свого Союзу, тому що це може впливати і на інші держави", - сказав Качка.

Чиновник зазначив, що, у той час, як Словаччина просто продовжила попередню заборону ЄС на чотири види зерна, Польща на вихідних запровадила додаткові заборони на українське борошно та корми. Угорщина, за словами Качки, заборонила ще 25 продуктів, які раніше не обговорювалися, включаючи м'ясо.