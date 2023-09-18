Заборона імпорту зерна: Україна подасть позов до СОТ на Польщу, Угорщину та Словаччину

Україна 18 вересня розпочне процедуру подання позову до Світової організації торгівлі (СОТ) проти Польщі, Угорщини та Словаччини, які продовжили заборону на імпорт українського зерна всупереч рішенню Єврокомісії про скасування обмежень.
Про це в інтерв'ю Politico заявив заступник міністра економіки, торговельний представник України Тарас Качка.
Три країни пішли проти рішення Єврокомісії, яка скасувала заборону продажу українського зерна в ЄС. Після цього Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що буде запроваджено власні заборони на українську агропродукцію.
За словами Качки, відкрита непокора Брюсселю з боку Польщі, Угорщини та Словаччини була не лише внутрішньою справою ЄС, але викликала "найбільше системне занепокоєння" — чи можуть міжнародні торгові партнери довіряти, що Брюссель говорить від імені ЄС.
За словами торгового представника, Україна планує подати до суду на країни в СОТ, а не через власну торгову угоду з ЄС.
Чиновник зазначив, що, у той час, як Словаччина просто продовжила попередню заборону ЄС на чотири види зерна, Польща на вихідних запровадила додаткові заборони на українське борошно та корми. Угорщина, за словами Качки, заборонила ще 25 продуктів, які раніше не обговорювалися, включаючи м'ясо.
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