Запорізький титано-магнієвий комбінат повернувся в держвласність

21:34 04 серпня Київ, Україна

Приватизований в 2013 році олігархом Дмитром Фірташем «Запорізький титано-магнієвий комбінат», за рішенням суду першої інстанції повернувся у власність України.



Про це повідомляє сьогодні пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Про це повідомляє сьогодні пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП)

"4 серпня 2021 Господарський суд Запорізької області задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в інтересах держави до компанії «Толексіс Трейдинг Лімітед» (Кіпр) і ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» про розірвання договору про заснування цього товариства і повернення державі цілісного майнового комплексу комбінату", - йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що аналогічне рішення Запорізький суд вже виносив в липні 2018 року. Також законність цього рішення підтвердив і суд апеляційної інстанції. Однак Верховний суд, частково задовольнивши касаційну скаргу компанії «Толексіс Трейдинг Лімітед» (Кіпр), направив справу на новий розгляд.