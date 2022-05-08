Запорізький титано-магнієвий комбінат повернувся в держвласність

Приватизований в 2013 році олігархом Дмитром Фірташем «Запорізький титано-магнієвий комбінат», за рішенням суду першої інстанції повернувся у власність України.
Про це повідомляє сьогодні пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
Зауважимо, що аналогічне рішення Запорізький суд вже виносив в липні 2018 року. Також законність цього рішення підтвердив і суд апеляційної інстанції. Однак Верховний суд, частково задовольнивши касаційну скаргу компанії «Толексіс Трейдинг Лімітед» (Кіпр), направив справу на новий розгляд.
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