Запорізький титано-магнієвий комбінат повернувся в держвласність

21:34 04 серпня Київ, Україна

Приватизований в 2013 році олігархом Дмитром Фірташем «Запорізький титано-магнієвий комбінат», за рішенням суду першої інстанції повернувся у власність України.

Про це повідомляє сьогодні пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
"4 серпня 2021 Господарський суд Запорізької області задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в інтересах держави до компанії «Толексіс Трейдинг Лімітед» (Кіпр) і ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» про розірвання договору про заснування цього товариства і повернення державі цілісного майнового комплексу комбінату", - йдеться в повідомленні.
Зауважимо, що аналогічне рішення Запорізький суд вже виносив в липні 2018 року. Також законність цього рішення підтвердив і суд апеляційної інстанції. Однак Верховний суд, частково задовольнивши касаційну скаргу компанії «Толексіс Трейдинг Лімітед» (Кіпр), направив справу на новий розгляд.