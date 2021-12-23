Запорізькі мости-довгобуди через острів Хортиця обіцяють відкрити у січні

12:10 23 грудень Київ, Україна

Запорізький міст-довгобуд, який давно охрестили символом корупції, — знову в центрі уваги.

Напередодні у Службі автошляхів Запорізької області повідомили, що відкрити до кінця цього року новий шляхопровід не встигнуть. Запуск переноситься на січень 2022 року.



Як відомо, будівельні роботи на мосту виконує турецька компанія «Онур», яка виграла тендер у березні 2020 року майже за 12 мільярдів гривень. А вже за рік Нацполіція розпочала розслідування порушень під час підписання договору.

За даними слідства, до договору було внесено витрати на виконання робіт, що уже передбачені раніше, за що підрядники та субпідрядники отримували бюджетні кошти.



Будівництво запорізького шляхопроводу через Дніпро почалося ще у 2004 році, проте через брак фінансування проєкт кілька разів заморожували. Будувати об'єкт спершу мала компанія «Мостобуд», яка обіцяла закінчити роботи за 5 років. Щоправда, це зробити не вдалося ні через п'ять років, ні через десять.



У 2010 році кошторис проєкту зріс утричі. Згодом міська влада звинуватила «Мостобуд» у неефективному використанні коштів та передала об'єкт іншому підряднику.



У 2017 році будівництво знову було зупинено — через брак фінансування та відхилення від проєкту. Лише на початку 2020 року вдалося поновити роботу. Їх виконувати взялася компанія з дорожнього картелю – «Онур». Щоправда, і кошторис проєкту зріс у 10 разів – до 11 мільярдів 900 мільйонів гривень.