Запорізька "Іскра" припиняє виробництво

11:59 13 січень Київ, Україна

Один із основних виробників військових радіолокаційних систем – запорізький завод Іскра – зупиняє свою роботу: і виробництво, і конструкторські роботи.



Про це повідомляють запорізькі видання.



Причиною цього називають конфлікт керівництва заводу із Міністерством оборони. Начебто відомство відмовилося від усіх замовлень на користь Збройних сил України.



Зі свого боку Міноборони також відреагувало на таку інформацію та назвало її хибною. Щоправда, офіційно підтвердили, що мають конфлікт із заводом через несвоєчасне виконання підприємством своїх зобов'язань за 4 контрактами, укладеними минулого року.



Внаслідок цього утворилася дебіторська заборгованість на 58 мільйонів. Тому Міноборони відмовилося від подальшого фінансування замовлень запорізького підприємства. Керівництво заводу поки що не коментує цю ситуацію.