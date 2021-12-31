«Запоріжжяобленерго» та «Рівнеобленерго» поскаржилися на обленерго. За справу взявся АМКУ

Антимонопольний комітет України розслідує зловживання обленерго щодо порушень умов договорів окремих операторів щодо надання послуг з розподілу (передачі) електроенергії.
Наразі комітет здійснює додаткові перевірки.
За даними АМКУ, йдеться про нарахування 5% штрафів за перевищення фактичного обсягу розподіленої електроенергії за місяць над замовленим обсягом.
На це поскаржилися в АМКУ електропостачальники, які користуються послугами «Запоріжжяобленерго» та «Рівнеобленерго».
Як зазначили у комітеті, чинне законодавство про електроенергетику та відповідний типовий договір на надання зазначеної послуги не передбачають санкцій за відхилення від замовленого обсягу розподіленої електроенергії.
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