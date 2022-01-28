У Міністерстві енергетики України відзвітували про обсяги виробництва електроенергії та запаси на зиму.
З початку місяця атомні електростанції виробили 50,3% усієї електроенергії в країні.
ТЕЦ і ТЕС виробили 33,5% електроенергії, ВДЕ ("зелена") - 9,5%, ГЕС і ГАЕС - 5,8%.
Всього з початку місяця в Україні вироблено електроенергії 5,2 млрд кВт год. Це на 7,8% більше плану та на 1% більше, ніж минулого року, розповіли в міністерстві.
ТЕЦ і ТЕС виробили 33,5% електроенергії, ВДЕ ("зелена") - 9,5%, ГЕС і ГАЕС - 5,8%.
Всього з початку місяця в Україні вироблено електроенергії 5,2 млрд кВт год. Це на 7,8% більше плану та на 1% більше, ніж минулого року, розповіли в міністерстві.
Водночас Україна має достатні запаси енергоресурсів для проходження осінньо-зимового періоду.
Зокрема, запаси палива складають:
▪️ вугілля на складах - 2,94 млн тонн, що на 1,95 млн т більше відповідного періоду минулого року (297,5%);
▪️ мазуту - 46,3 тис. тонн, що на 14,1 тис. тонн більше, ніж мали торік (143,9%);
▪️ газу в підземних сховищах - 26,56 млрд куб. метрів, що становить 137,8% проти відповідного періоду минулого року.
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