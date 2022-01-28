15:46 15 вересень Київ, Україна

У Міністерстві енергетики України відзвітували про обсяги виробництва електроенергії та запаси на зиму.

З початку місяця атомні електростанції виробили 50,3% усієї електроенергії в країні.



ТЕЦ і ТЕС виробили 33,5% електроенергії, ВДЕ ("зелена") - 9,5%, ГЕС і ГАЕС - 5,8%.



Всього з початку місяця в Україні вироблено електроенергії 5,2 млрд кВт год. Це на 7,8% більше плану та на 1% більше, ніж минулого року, розповіли в міністерстві.

"На атомних станціях України в роботі 9 з 15 атомних енергоблоків, 6 блоків знаходяться в плановому ремонті", - інформують в міністерстві.

Водночас Україна має достатні запаси енергоресурсів для проходження осінньо-зимового періоду.



Зокрема, запаси палива складають:



▪️ вугілля на складах - 2,94 млн тонн, що на 1,95 млн т більше відповідного періоду минулого року (297,5%);



▪️ мазуту - 46,3 тис. тонн, що на 14,1 тис. тонн більше, ніж мали торік (143,9%);



▪️ газу в підземних сховищах - 26,56 млрд куб. метрів, що становить 137,8% проти відповідного періоду минулого року.



