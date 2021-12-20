Запаси газу в підземних сховищах України стрімко ростуть

Як повідомили сьогодні в Нафтогазі, за останніми даними Оператора ГТС, на 16 липня в підземні сховища газу (ПСГ) України було закачано рекордний обсяг блакитного палива - 21,052 млрд куб.м.

В тому числі, лише за минулу добу в ПСГ закачали 76,83 млн куб. м газу. Відбір газу зі сховищ не проводився.

Також зазначено, що в Україні за добу надійшло понад 42 млн кубів газу. Весь цей обсяг був отриманий зі Словаччини. З Польщі та Угорщини газ не надходив. При цьому власний видобуток газу за добу склала 55,7 млн куб. м газу.

Нагадаємо, станом на 2 липня обсяг газу в ПСГ України вже перевищував 20 млрд куб. м. Черговий мільярд кубів був закачаний всього лише за два тижні.

Також повідомлялося, що в цьому році в Україні очікуються рекордні запаси газу. Такий прогноз зробив глава Нафтогазу Андрій Коболєв.