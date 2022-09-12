Запаси газу в європейських ПСГ перевищили 90 млрд кубів

У підземних сховищах (ПСГ) Європи знаходиться понад 90 млрд куб. м газу. Максимальна місткість європейських газових сховищ складає 107,7 млрд куб. м.
Про це свідчать дані Gas Infrastructure Europe (GIE) у понеділок, 12 вересня.
Так, станом на минулу суботу (дані публікуються із дводенною затримкою – ред.) запаси газу в європейських ПСГ зросли до 83,61% – на 0,85% вище, ніж у середньому на цю дату за останні п'ять років.
Як відомо, країни ЄС зобов'язалися заповнити ПСГ як мінімум на 80% до зими 2022-2023 років та на 90% до всіх наступних зимових періодів. У 2021 році максимум заповнення сховищ спостерігався 21 жовтня – трохи більше ніж 83 млрд куб. м (77,28%).
Проте середні темпи заповнення ПСГ у вересні близько 0,33% на добу – мінімум із весни. Якщо найближчим часом вони збережуться на цьому рівні, показника запасів у 85% вдасться досягти вже протягом цього тижня, а 90% – до початку жовтня.
Найбільший рівень заповнення сховищ у Португалії та Польщі – 100% та 99,13% відповідно. Також серед лідерів за рівнем запасів Франція (93,81%), Данія (94,01%), Бельгія (89,49%) і Швеція (90,81%).
ПСГ Німеччини наповнено на 87,95%, Італії – на 85,41%, Іспанії – на 86,23%, Нідерландів – на 82,79%, Чехії – на 83,08%, Словаччини – на 82,04%.
Серед аутсайдерів за показниками заповненості ПСГ – Латвія (50,9%), Болгарія (66,6%), Угорщина (66,68%), Австрія (70,69%) та Румунія (77,87%). В інших країнах ЄС, дані по яких збирає GIE, рівень запасів газу перевищує 80%.
Заповнення сховищ відбувається багато в чому завдяки купівлі зрідженого природного газу (ЗПГ). Його надходження з терміналів до газотранспортної системи Європи у вересні продовжується рекордними темпами для вересня. Потужності регазифікації зрідженого газу та подальшого його закачування до трубопроводів Європи зараз завантажено на 54,3% від максимуму.
Зріджений газ у 2022 році посідає перше місце за часткою у загальному обсязі постачання газу до Європи – 32%. На другому місці з часткою 25% – постачання з Північного моря (в основному газ Норвегії), на третьому з 23% – постачання газу зі східного напрямку – російський газ, а також відбір європейськими компаніями свого газу з ПСГ України.
При цьому у вересні частка ЗПГ ще вища – 35%, у поставок із Норвегії – 29%, а частка поставок російського газу впала до 10%. При цьому частка постачання з Північної Африки зросла до 12%, а Великобританії – до 10%.
Так, станом на минулу суботу (дані публікуються із дводенною затримкою – ред.) запаси газу в європейських ПСГ зросли до 83,61% – на 0,85% вище, ніж у середньому на цю дату за останні п'ять років.
Як відомо, країни ЄС зобов'язалися заповнити ПСГ як мінімум на 80% до зими 2022-2023 років та на 90% до всіх наступних зимових періодів. У 2021 році максимум заповнення сховищ спостерігався 21 жовтня – трохи більше ніж 83 млрд куб. м (77,28%).
Проте середні темпи заповнення ПСГ у вересні близько 0,33% на добу – мінімум із весни. Якщо найближчим часом вони збережуться на цьому рівні, показника запасів у 85% вдасться досягти вже протягом цього тижня, а 90% – до початку жовтня.
Найбільший рівень заповнення сховищ у Португалії та Польщі – 100% та 99,13% відповідно. Також серед лідерів за рівнем запасів Франція (93,81%), Данія (94,01%), Бельгія (89,49%) і Швеція (90,81%).
ПСГ Німеччини наповнено на 87,95%, Італії – на 85,41%, Іспанії – на 86,23%, Нідерландів – на 82,79%, Чехії – на 83,08%, Словаччини – на 82,04%.
Серед аутсайдерів за показниками заповненості ПСГ – Латвія (50,9%), Болгарія (66,6%), Угорщина (66,68%), Австрія (70,69%) та Румунія (77,87%). В інших країнах ЄС, дані по яких збирає GIE, рівень запасів газу перевищує 80%.
Заповнення сховищ відбувається багато в чому завдяки купівлі зрідженого природного газу (ЗПГ). Його надходження з терміналів до газотранспортної системи Європи у вересні продовжується рекордними темпами для вересня. Потужності регазифікації зрідженого газу та подальшого його закачування до трубопроводів Європи зараз завантажено на 54,3% від максимуму.
Зріджений газ у 2022 році посідає перше місце за часткою у загальному обсязі постачання газу до Європи – 32%. На другому місці з часткою 25% – постачання з Північного моря (в основному газ Норвегії), на третьому з 23% – постачання газу зі східного напрямку – російський газ, а також відбір європейськими компаніями свого газу з ПСГ України.
При цьому у вересні частка ЗПГ ще вища – 35%, у поставок із Норвегії – 29%, а частка поставок російського газу впала до 10%. При цьому частка постачання з Північної Африки зросла до 12%, а Великобританії – до 10%.
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