Закрита угода з продажу готелю "Дніпро"

12:47 15 вересень Київ, Україна

Фонд держмайна закрив найбільшу угоду за останні роки, приватизація готелю "Дніпро" офіційно завершена, нові власники перерахували всю суму до Державного бюджету

"14 вересня 2020 року до Державного бюджету надійшло понад 1,111 млрд грн від приватизації готелю "Дніпро", аукціон щодо якого 15 липня провів ФДМУ. Таким чином, переможець аукціону виконав всі умови для отримання права власності на цей актив", - йдеться в повідомленні.

Починаючи з моменту оголошення результатів аукціону, як зазначено, переможець відкритих торгів та кошти проходили перевірку компетентними органами на відповідність вимогам чинного законодавства.

"Після дотримання всіх процедур, передбачених законодавством, і після отримання позитивних результатів перевірок, переможець аукціону перерахував 1 млрд 111 млн грн до Державного бюджету України", - додали в ФДМУ.

Зазначено, що з початку року Фондом проведено 1 548 аукціонів на загальну суму майже 2 млрд грн.