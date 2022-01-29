Законопроєкт з агрострахування на розгляді в парламенті

У парламенті знаходиться на розгляді законопроєкт під номером 5104 - саме від того, коли нардепи його приймуть, буде залежати старт роботи агрострахування, якого так чекають українські аграрії. Найближчим часом, якщо законопроєкт буде прийнятий до кінця сесії, - це листопад або грудень 2021 року.

Суть аграрного страхування - це можливість убезпечити фермерів і аграріїв від неврожаю через негоду і інші події, які так чи інакше впливають на висаджені культури. Саме тому аграрії вважають законопроєкт найважливішим, адже торішні врожаї частково було втрачено, і це стало підставою для підвищення цін. Одночасно з тим, багато аграріїв втратили кошти і не змогли підготуватися до нинішньої посівної так, як це було б необхідно.