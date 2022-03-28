Законопроєкт про підвищення податків принесе в скарбницю 50 млрд грн - Мінфін

Українські депутати підтримали законопроєкт про збільшення податків в країні. Згідно з інформацією, «за» проголосувало 264 нардепи. Це означає, що зміни до Податкового кодексу будуть внесені і це додасть близько 50 млрд гривень щорічно до державного бюджету.
Зокрема, пропонується провести індексацію окремих податкових ставок, таких як плата за використання води, лісів і екологічний податок, а також підвищити ренту на видобуток руди.
У Мінфіні відзначали, що законопроєкт також покликаний запровадити механізми боротьби з "скрутками" і тіньовим оборотом сільськогосподарської продукції, а також зі зловживаннями бюджетним відшкодуванням ПДВ. Крім того, пропонується звільнити від оподаткування одержувачів пільгових кредитів за програмами "Доступні кредити 5-7-9%" і "Доступна іпотека 7%".
- індексація ставок акцизного та екологічного податку, а також орендної плати, в тому числі істотного підвищення ставки екологічного податку за скиди, викиди деяких забруднюючих речовин, а також підвищення ренти на залізну руду;
- введення заборони на виїзд за кордон для керівників компаній з податковим боргом;
- встановлення мінімального податкового зобов'язання в частині оподаткування доходів, пов'язаних з виробництвом і реалізацією власної сільськогосподарської продукції або користування сільгоспземлями;
- зменшення для цілей оподаткування доходів, отриманих від продажу власної сільськогосподарської продукції, сукупного розміру земельних ділянок, наданих для ведення особистого селянського господарства, або земельних часток (паїв), з 2 до 0,5 гектара;
- підвищення податку на дохід фізосіб від продажу протягом року третього і наступних об'єктів нерухомості з 5% до 18%;
- скорочення термінів на право отримання податкового кредиту з 1 095 до 180 календарних днів;
- скасування положення, згідно з яким операції поставки житла (об'єктів житлового фонду), крім їхньої першої поставки, звільняються від обкладення податком на додану вартість;
- скасування можливості реєструвати платниками єдиного податку четвертої групи підприємств, які здійснюють діяльність з розведення домашньої птиці.
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