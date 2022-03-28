Законопроєкт про підвищення податків принесе в скарбницю 50 млрд грн - Мінфін

20:30 01 липня Київ, Україна

Українські депутати підтримали законопроєкт про збільшення податків в країні. Згідно з інформацією, «за» проголосувало 264 нардепи. Це означає, що зміни до Податкового кодексу будуть внесені і це додасть близько 50 млрд гривень щорічно до державного бюджету.

Зокрема, пропонується провести індексацію окремих податкових ставок, таких як плата за використання води, лісів і екологічний податок, а також підвищити ренту на видобуток руди.

У Мінфіні відзначали, що законопроєкт також покликаний запровадити механізми боротьби з "скрутками" і тіньовим оборотом сільськогосподарської продукції, а також зі зловживаннями бюджетним відшкодуванням ПДВ. Крім того, пропонується звільнити від оподаткування одержувачів пільгових кредитів за програмами "Доступні кредити 5-7-9%" і "Доступна іпотека 7%".

Серед ключових пропозицій законопроєкту: