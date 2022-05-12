Набув чинності законопроєкт "Про податкову амністію", який дозволяє податковій та митній поліції знати про всі доходи українських громадян, які перебувають за кордоном. Для цього буде використана аргентинська модель.
"При розробці законопроєкту про податкову амністію ми використовували приклад Аргентини, яка вивела з тіні $117 млрд і приклад Індонезії, яка вивела більше ніж $350 млрд. Амністії в цих країнах проводилися в той час, коли ми проводимо її в Україні - перед запуском автоматичного міжнародного обміну податковою інформацією", - зазначив глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податків та митної політики Данило Гетманцев і запевнив, що "за результатами 2022 року ми будемо знати про всі доходи українських податкових резидентів, які перебувають за кордоном".
Нардеп також нагадав, що Кабмін готує внесення в парламент законопроєкту про так звані непрямі методи податкового контролю. "Це про те, коли податкова зможе запитати про походження грошей на придбання цінного активу. І якщо людина не зможе відповісти або показати декларацію про амністію - вона буде змушена доплатити податок витрат, які не може пояснити", - пояснив Гетманцев.
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