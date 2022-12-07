Законодавці США попередньо погодили допомогу Україні — ЗМІ

Законодавці США погодилися надати Україні щонайменше 800 мільйонів доларів на додаткову допомогу у 2023 році. Про це пише Reuters із посиланням на оприлюднений законопроект про національну оборону США (NDAA) на 2023 фінансовий рік на суму 858 мільярдів доларів.
Компромісна версія законопроекту є результатом місяців переговорів між республіканцями та демократами у Сенаті та Палаті представників, зазначає агентство.
Загальний законопроект передбачає виділення на оборону на 45 мільярдів доларів більше, ніж просив Байден, оскільки учасники переговорів у Конгресі намагалися подолати наслідки глобальної інфляції та надати Україні додаткову допомогу у безпеці.
Законопроект передбачає виділення 2,7 мільярдів доларів на збільшення потужностей виробництва боєприпасів, а також тимчасову відмову від деяких обмежень на контракти на боєприпаси для підтримки України.
Очікується, що документ про оборонну політику на фінансовий 2023 рік буде прийнятий Сенатом та Палатою представників у грудні. Потім його надішлють до Білого дому, щоб Байден підписав закон.
Проте законопроект не є остаточним словом щодо витрат, пояснює Reuters. Законопроекти про авторизацію, як і NDAA, лише створюють програми. Конгрес повинен ухвалити законопроекти про асигнування, щоб надати уряду законні повноваження витрачати федеральні гроші.
Лідери Конгресу ще не погодили законопроект про асигнування наступного року.
NDAA, яка приймається щорічно з 1961 року, стосується всього: від підвищення зарплати для військ США (цього року воно становить 4,6%) до кількості кораблів і літаків, які можна придбати і як вирішити проблеми з Китаєм та Росією. Законодавці використовують NDAA як для низки ініціатив.
Компромісна версія законопроекту є результатом місяців переговорів між республіканцями та демократами у Сенаті та Палаті представників, зазначає агентство.
Загальний законопроект передбачає виділення на оборону на 45 мільярдів доларів більше, ніж просив Байден, оскільки учасники переговорів у Конгресі намагалися подолати наслідки глобальної інфляції та надати Україні додаткову допомогу у безпеці.
Законопроект передбачає виділення 2,7 мільярдів доларів на збільшення потужностей виробництва боєприпасів, а також тимчасову відмову від деяких обмежень на контракти на боєприпаси для підтримки України.
Очікується, що документ про оборонну політику на фінансовий 2023 рік буде прийнятий Сенатом та Палатою представників у грудні. Потім його надішлють до Білого дому, щоб Байден підписав закон.
Проте законопроект не є остаточним словом щодо витрат, пояснює Reuters. Законопроекти про авторизацію, як і NDAA, лише створюють програми. Конгрес повинен ухвалити законопроекти про асигнування, щоб надати уряду законні повноваження витрачати федеральні гроші.
Лідери Конгресу ще не погодили законопроект про асигнування наступного року.
NDAA, яка приймається щорічно з 1961 року, стосується всього: від підвищення зарплати для військ США (цього року воно становить 4,6%) до кількості кораблів і літаків, які можна придбати і як вирішити проблеми з Китаєм та Росією. Законодавці використовують NDAA як для низки ініціатив.
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