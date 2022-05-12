17:56 10 серпня Київ, Україна

З 1 листопада 2021 р. вступає в свої права закон №1648-ІХ. Основна мета АРМА - ефективно управляти активами і збільшувати їхню вартість.



Закон про реформу АРМА, покликаний підвищити ефективність системи розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, а також збільшити надходження до державної скарбниці, опублікований в "Голосі України". Він вносить зміни в закон про Агентство по розшуку і менеджменту активів (АРМА).



Закон створює умови для належної взаємодії між учасниками кримінального провадження з метою забезпечення АРМА ефективного управління активами і збереження і/або збільшення їхньої економічної вартості.



Згідно з документом:



• АРМА не зможе продавати нерухоме майно без рішення суду;



• нерухоме майно не може бути передано для реалізації без згоди власника такого майна до винесення обвинувального вироку суду, що набрав законної сили, або іншого судового рішення;



• рухоме майно може бути передано для реалізації без згоди власника за рішенням слідчого судді, суду при наявності хоча б однієї з таких підстав: майно швидко псується, швидко втрачає свою вартість, витрати на його зберігання протягом 1 календарного року становлять понад 50% його вартості.



Закон також уточнив процедуру зберігання та управління майном.



Межа вартості активів, що передаються АРМА, залишиться на рівні 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (на сьогодні - 475,8 тис. грн).



Документ набуває чинності з 1 листопада 2021 року. З цього часу у Кабміну є три місяці, щоб привести свої нормативно-правові акти у відповідність з законом, забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність з законом, забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень закону.



Раніше в АРМА повідомили, що за перше півріччя 2021-го український бізнес отримав в комерційне користування заарештованих активів на 1 млрд грн.