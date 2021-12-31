Страйки в Білорусі можуть привезти до паливної кризи в Україні

09:03 20 серпень Київ, Україна

Українські експерти відзначають, що на ринку споживання нафтопродуктів в Україні близько 30% закривають білоруські ресурси. Через політичну ситуацію в Білорусі і промислових страйків України може чекати паливна криза.

Повідомляється, що після відмови від широкого імпорту російського палива після початку війни на Донбасі, Україна збільшила свій імпорт нафтопродуктів з Білорусі і зараз знаходиться в підвішеному ситуації через масові страйки НПЗ на полях сусідньої держави.

Відзначимо, що зараз активно висловлюють свою громадянську позицію робочі нафтопереробного заводу «Нафтан», які також, як і інші громадяни, ратують за відставку чинного президента країни Олександра Лукашенка. Також своє бажання підтримати страйк вже висловили працівники другого найбільшого нафтопереробного заводу Білорусі - Мозирського НПЗ.

На даний момент українські експерти кажуть про очевидні ризики в цій ситуації для України, адже в разі поглиблення кризи і більш явних економічних хвилювань в Білорусі, економіка України також може постраждати. Іншими словами, на даний момент українська держава вкрай залежно від експорту нафтопродуктів з боку Білорусі.