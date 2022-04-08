«Страйк» покупців російської нафти може призвести до зупинки НПЗ

14:52 07 квітня Київ, Україна





З таким попередженням виступив глава "Лукойлу" Вагіт Алекперов. Зайві барелі продовжують накопичуватись у сховищах і резервуарах, потужності яких практично вичерпані, і наступним, вимушеним кроком може стати зупинка нафтопереробних заводів (НПЗ) З таким попередженням виступив глава "Лукойлу" Вагіт Алекперов.



"У переробці відбулося різке зниження обсягів відвантаження мазуту і, як наслідок, утворення надлишку даного палива в сховищах", - пише він.



Обсяги експорту мазуту, який до санкцій на 80% вивозився на зовнішні ринки, впали в 1,5 раза — навіть більше, ніж продаж за кордон нафти, де скорочення становить близько 26% (за оцінкою Bloomberg).



За підсумками березня в росії залишилися незатребуваними 1,5 млн тонн мазуту, що, очевидно, призвело до заповнення доступних сховищ, зазначає директор департаменту інвестицій та ринків капіталу КПМГ Олег Жирнов.



Резервуарний парк на НПЗ та нафтобазах досить обмежений, розповідає він, і для зберігання мазуту підходять не всі резервуари, оскільки потрібне використання підігрівачів та додаткової теплоізоляції.



Мазут є залишковим продуктом переробки нафти, знизити його випуск без загального зниження завантаження НПЗ неможливо, продовжує Жирнов, і за подальшого обмеження поставок НПЗ будуть змушені знижувати завантаження та випуск у тому числі товарних нафтопродуктів.



Щоб уникнути цього, «Лукойл» пропонує тимчасово перенаправити обсяги мазуту як паливо на ТЕЦ. Але мазут дорожчий за газ для вироблення електроенергії, а до того ж «брудніший»: нафтокомпаніям доведеться заплатити мільярди до бюджету за негативний вплив на навколишнє середовище.



Вибір належить зробити уряду, але варіантів небагато. Нафтова промисловість вже різко скорочує обсяги видобутку (на 450 тисяч барелів на добу на початку квітня), оскільки знайти покупців на сировині стає дедалі складніше.



Держкомпанії Китаю, за даними Reuters, відмовилися укладати контракти на додаткові обсяги у травні, незважаючи на знижки, що перевищують 30 доларів за барель. Спроба домовитися з Індією закінчилася мізерним «твердим» контрактом на 15 млн барелів, незважаючи на те, що умовляти партнерів у Делі їздив особисто голова мзс рф сергій лавров.