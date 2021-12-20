За «Південмаш» заплатили борги з держбюджету

14:26 14 липень Київ, Україна

Мільярдні борги державного підприємства "Південмаш", яке відоме своїми ракетними розробками, погасять з держбюджету. Відповідне рішення прийняла Верховна Рада, підтримавши законопроект № 3697. "За" проголосували 324 депутати.

"Прийняття законопроекту дозволить не тільки забезпечити робітників" Південмашу "заробітною платою, а й уникнути банкрутства стратегічно важливого для країни підприємства, забезпечити умови для збільшення обсягів виробництва і підвищити конкурентоспроможність України на світовому ринку космічного машинобудування і озброєнь", - пояснили у фракції "Слуга народу ".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Південмаш" підписав контракт з південнокорейською фірмою Caris на виробництво 5 тисяч електроавтобусів. Загальна сума контракту - майже 850 млн доларів.

Як відомо, в 2018 році "Південмаш" створив дві основні конструкції першого ступеня ракети-носія Antares, яка належить компанії Orbital ATK. А роком раніше в США успішно запустили ракету, в створенні якої брали участь підприємство.