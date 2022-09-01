За три місяці держбюджет отримав 76 мільйонів доларів від «податку на Google»

12:17 10 серпня Київ, Україна

Держбюджет України за другий квартал 2022 року отримав 76 мільйонів доларів від «податку на Google», повідомив голова комітету ВР з питань митної та податкової політики Данило Гетманцев.



Податок платять 53 «великі» компанії, зазначив Гетманцев. Серед тих, хто задекларував найбільші суми – Google Play, Apple, Facebook та Instagram.



Сервіс Onlyfans, який першим почав сплачувати податок, вже приніс українському бюджету понад 600 тисяч доларів.

«Завдяки імплементації сучасних європейських норм щодо оподаткування електронних сервісів, армія отримала значне фінансування у війну. З платників та споживачів послуг ніхто не збанкрутував, незважаючи на прогнози маргінальних «експертів» із соцмереж», – пише Гетманцев.

«Податок на Google» запровадили в Україні в червні 2021 року, відповідний закон набрав чинності 1 січня 2022 року. Згідно з ним, іноземні компанії, які не зареєстровані в Україні, але мають тут користувачів, повинні сплачувати ПДВ у розмірі 20%. Це, наприклад, Apple, Google, Microsoft, Netflix та інші.