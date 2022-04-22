За шість місяців 2021 року промислове виробництво зросло на 2,1%

Згідно з даними Державного статистичного комітету, за січень-червень 2021 року в Україні зафіксовано зростання обсягу промислового виробництва на 2,1% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Зокрема, у переробній промисловості за січень-червень 2021 року виробництво збільшилось на 2,5% в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, у добувній промисловості і розробці кар'єрів - на 1,4%.
За перше півріччя 2021 року в Україні було видобуто 11,65 млн т кам'яного вугілля (на 13,0% більше, ніж за січень-червень 2020 року), 821,0 тис. тонн сирої нафти (на 2,5% менше), 352,7 тис. тонн газового конденсату (на 5,9% менше), 9,30 млрд кубометрів природного газу (на 4,3% менше), 27,43 млн т агломерованих залізних руд і концентратів (на 8,4% більше).
Також за січень-червень 2021 року було вироблено 648,8 тис. кубометрів цегли керамічної (на 15,6% більше, ніж за аналогічний період 2020 року), 4,66 млн т портландцементу (на 16,1% більше), 10,56 млн т чавуну (на 6,0% більше), 5,40 млн тонн плоских напівфабрикатів з нелегованої сталі (на 12,3% більше).
Електроенергії за січень-червень 2021 року було вироблено на 5,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року, - 74,89 млрд кВт-годин.
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