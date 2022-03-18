За останні три роки ПриватБанк перерахував до бюджету 55 млрд грн

Пресслужба «ПриватБанку» відзвітувала про перерахування дивідендів. Йдеться про перерахування фінансовою установою в державний бюджет країни 19,4 млрд гривень. Відповідно до звітності, за останні три роки банк перерахував державі понад 55 млрд гривень.

Як зазначила керівниця наглядової ради «ПриватБанку» Шерон Іскі, 4 роки тому завдяки податкам всіх українців був врятований «ПриватБанк» і взагалі - фінансова стабільність країни. Відтоді фінустанова повертає державі вкладені гроші. Зараз, за її твердженням, «ПриватБанк» є найбільшим донором бюджету серед українських фінустанов.

Також Шерон Іскі заявила, що зробити ефективною роботу банку допомогло саме корпоративне управління, висока якість якого дозволила вивести банк на новий рівень управління прибутковістю і ліквідністю. Зокрема, в минулому році частка обсягу чистого прибутку «ПриватБанку» становила 61,2% прибутку серед всіх українських банків.

Нагадаємо, в Нацбанку розповіли про те, що в червні після травневого зниження міжнародних резервів до 27,84 млрд доларів вдалося знову досягти порога в 28 млрд.