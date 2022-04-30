За півріччя в Україну з-за кордону було переказано понад $6 млрд

10:58 01 серпня Київ, Україна

Грошова допомога, яку надають жителям України рідні, заробітчани або благодійники з-за кордону, є в підсумку частиною доходу країни. За інформацією Нацбанку України, тільки за червень 2021 року обсяг приватних грошових переказів в Україну з-за кордону склав 1109 млн доларів. Це на 16,2% більше, ніж роком раніше (954 млн доларів).

Всього за січень-червень 2021 року в Україну надійшло 6205 млн, що на 11,6% більше, ніж роком раніше (5559 млн доларів).

Регулятор враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну. У січні-червні 2021 року за неформальними каналами в країну було переведено 2337 млн, що на 121 млн доларів більше, ніж за цей же період роком раніше (2216 млн доларів).

Як повідомлялося, в 2020 році обсяг переказів в Україну склав 12,1 млрд доларів, що виявилося на 200 млн доларів більше, ніж роком раніше.

При цьому в 2021 році Нацбанк прогнозує зростання переказів від трудових мігрантів на 11%.