За півроку від старту ринку землі зареєстрували понад 77 тисяч земельних угод

Станом на кінець 2021 року в Україні було укладено 77880 угод на ринку землі, повідомляє Мінагрополітики.
Мораторій на продаж землі парламент зняв ще у березні 2019 року, але офіційно старт ринку дали у липні минулого року. За цей час нотаріуси подали понад 6 тисяч заяв на отримання доступу до Державного земельного кадастру, з яких узгодили 5372.
Мораторій на продаж землі парламент зняв ще у березні 2019 року, але офіційно старт ринку дали у липні минулого року. За цей час нотаріуси подали понад 6 тисяч заяв на отримання доступу до Державного земельного кадастру, з яких узгодили 5372.
Усього за півроку площа земель, за якими зареєстрували угоду, становила 198,4 тисячі гектарів. Найбільше таких нарахували у Харківській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях, а найменше у Івано-Франківській.
У Мінагрополітики нагадали, що до 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть лише фізособи-громадяни України з обмеженням
у 100 гектарів. Закон про ринок землі також забороняє купувати землю іноземцям.
Соціологічні дослідження свідчать, що майже половина українців не має землі у власності. Найбільше таких людей мешкає на Сході (56%) та на півдні України (51%). Саме в цих регіонах, за словами дослідників, жителі частіше, ніж інші, принципово виступали проти ринку землі.. Не вважають землю об'єктом купівлі-продажу 42% жителів Сходу, 45% жителів півдня, 39% жителів Центру та 26% жителів Заходу.
Водночас, понад 60% українців вважають, що людина, яка має у власності землю, повинна мати право її продати, і з роками частка таких людей зростає. Так, у 2019-му цю думку поділяли 50% респондентів.
Соціологічні дослідження свідчать, що майже половина українців не має землі у власності. Найбільше таких людей мешкає на Сході (56%) та на півдні України (51%). Саме в цих регіонах, за словами дослідників, жителі частіше, ніж інші, принципово виступали проти ринку землі.. Не вважають землю об'єктом купівлі-продажу 42% жителів Сходу, 45% жителів півдня, 39% жителів Центру та 26% жителів Заходу.
Водночас, понад 60% українців вважають, що людина, яка має у власності землю, повинна мати право її продати, і з роками частка таких людей зростає. Так, у 2019-му цю думку поділяли 50% респондентів.
Нагадаємо, що за даними Держгеокадастру, за 19 років, поки існував мораторій на купівлю-продаж, померло близько 1,5 млн людей, які так і не змогли продати свої сільгоспземлі. ЄСПЛ вважав мораторій порушенням прав людини, адже право власності захищене статтею Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод.
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