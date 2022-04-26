За перше півріччя Укрзалізниця поповнила бюджет майже на 13,4 млрд гривень

Укрзалізниця своєчасно платить поточні податки та обов'язкові платежі до бюджетів усіх рівнів, так, за перше півріччя 2021 року компанія сплатила майже ₴13,4 мільярда податків.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Відзначається, що за перше півріччя 2021 року Укрзалізниця поповнила державний бюджет на 5 млрд грн, місцеві бюджети - на 4,4 млрд грн, в тому числі земельного податку було сплачено майже 2 млрд грн, і ще майже 4 млрд грн направила на виплату єдиного соціального внеску.
За перше півріччя 2020 року компанія сплатила до державного бюджету 3,9 млрд грн, до місцевих бюджетів - 4,2 млрд грн, а також відрахувала 3,9 млрд грн єдиного соціального внеску. Земельного податку було сплачено 1,7 млрд грн.
Нагадаємо, Укрзалізниця є одним з найбільших платників податків в Україні, за підсумками 2020 року Укрзалізниця відрахувала до державного та місцевих бюджетів понад 25,1 млрд грн податків і зборів, зокрема, сплатила до місцевих бюджетів понад 3,7 млрд грн земельного податку.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі