За перше півріччя 2021 року експорт в ЄС зріс на 45%

Україна нарощує товарообіг з ЄС, так, за перше півріччя 2021 року експорт зріс на 45% і досяг 12,4 млрд доларів США.
Про це заявив перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко.
Він додав, що на сьогодні свою продукцію в країни ЄС експортують понад 14 тисяч українських компаній.
Напередодні стало відомо, що Україна стала четвертим найбільшим постачальником агропродукції в Євросоюз, поступаючись тільки Великобританії, Бразилії та США.
Додамо, що український експорт в ЄС за сім років виріс на 60%. На експорт переважно йдуть зернові, олійні культури і олія.
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