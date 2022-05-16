За перше півріччя 2021 року експорт в ЄС зріс на 45%

13:05 12 серпня Київ, Україна

Україна нарощує товарообіг з ЄС, так, за перше півріччя 2021 року експорт зріс на 45% і досяг 12,4 млрд доларів США.

Про це заявив перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко.

"Минулий рік був єдиним з 2014 року, коли товарообіг з ЄС впав, але за перше півріччя цього року експорт зріс на 45% і досяг позначки 12,4 мільярда доларів", - сказав міністр.

Він додав, що на сьогодні свою продукцію в країни ЄС експортують понад 14 тисяч українських компаній.

"Крім того, у нас і далі є торговельний дефіцит з ЄС. За перше півріччя він склав - 1,09 мільярда доларів. Наше завдання структурно змінити торгівлю з ЄС, щоб в ній переважали промислові товари", - підкреслив Любченко.

Напередодні стало відомо , що Україна стала четвертим найбільшим постачальником агропродукції в Євросоюз, поступаючись тільки Великобританії, Бразилії та США.

Додамо, що український експорт в ЄС за сім років виріс на 60%. На експорт переважно йдуть зернові, олійні культури і олія.