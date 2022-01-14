За період пандемії Amazon отримав прибуток більше, ніж за три роки

10:46 01 травень Київ, Україна

Як повідомив MarketWatch, за рік пандемії коронавірусу світовий лідер в області інтернет-торгівлі ритейлер Amazon отримав чистий дохід в сумі $26,9 млрд. Такий обсяг прибутку перевищив прибуток компанії за три повних роки до початку пандемії коронавірусу (2017-2019 рр.) - $24,7 млрд.

У першому кварталі поточного року чистий прибуток Amazon зріс до $8,107 млрд, або $15,79 в розрахунку на акцію, у порівнянні з $2,535 млрд, або $5,01 на акцію, за аналогічний період минулого року.

Виторг збільшився на 44% і досяг $108,518 млрд євро проти $75,452 млрд роком раніше. Без урахування зміни курсів обміну валют він піднявся на 41%.

Таким чином, виторг компанії перевищив позначку в $100 млрд за підсумками другого кварталу поспіль. Очікується, що в цьому кварталі він також залишиться вище цього рівня, оскільки пандемія коронавірусу дала небувалий поштовх онлайн-торгівлі.

Котирування акцій Amazon зросли на електронних торгах в четвер після публікації звітності. Ринкова вартість інтернет-ритейлера за останній рік збільшилася на 47% і становить зараз $1,74 трлн.

Нагадаємо, глава Amazon Джефф Безос знову став найбагатшою людиною в світі за версією Bloomberg Billionaires Index (BBI). Статок Безоса збільшився на 884 млн доларів і досяг $191 млрд.

Також повідомлялося, що Безос покине пост гендиректора Amazon в 2021 році. Він розраховує, що тепер у нього з'явиться більше часу на інші проєкти і "захоплення".