За обман клієнтів українські банки будуть штрафувати

Вимоги НБУ, які набрали чинності з 1 вересня, передбачають штрафи для українських банків, які надаватимуть неповну або неправдиву інформацію клієнтам про послуги кредитування та депозитів. Тепер в рекламі банку повинна бути повна інформація, включаючи повні витрати клієнта, додаткову платню або послуги, процентні ставки та штрафи за порушення договору клієнтом.

"Клієнт зможе легко порівняти умови різних фінустанов, а банки отримають лояльність споживачів і зменшать ризики невиконання умов договорів", - сказала начальниця управління захисту прав споживачів фінансових послуг Національного банку Ольга Лобайчук.

Банки повинні надавати повну інформацію про споживчі кредити та депозити для громадян на вебсайті в єдиному уніфікованому форматі. Перш за все, вони зобов'язані вказувати реальну річну ставку по кредиту, наявність додаткових послуг (наприклад, страхової компанії, державного реєстратора, нотаріуса, оцінювача) і їхню вартість для клієнта, термін послуги, орієнтовну загальну вартість кредиту, періодичність погашення кредиту, попередження про можливі наслідки в разі прострочення виплат по кредиту, умови дострокового зняття грошей з депозиту та інші.

Клієнт, зайшовши на вебсайт будь-якого банку, повинен мати можливість завантажити файл в стандартному вигляді з вичерпною інформацією про повну вартість, умови отримання послуги, ризики для себе та тому подібне.

Також на сайтах банків повинні працювати калькулятори для розрахунку витрат за користування споживчим кредитом або прибутків від розміщення коштів на депозит.

Дані вимоги стосуються телевізійної реклами, радіореклами, реклами на білбордах і на інтернет-банерах для громадян, проте не поширюються на рекламу послуг для бізнесу та фізичних осіб - підприємців, а також не застосовуються до іміджевої та категорійної реклами банків, пояснили в НБУ.

З 1 вересня Нацбанк України буде здійснювати щоденний моніторинг вебсайтів і реклами банків і контролювати дотримання вимог до розкриття інформації.

Для порушників передбачені штрафні санкції від 300 (5100 грн) до 800 (13 600 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне порушення.