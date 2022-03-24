За тиждень в Україні подорожчало паливо - на 24 копійки

АЗС збільшили ціни на дизпаливо і бензин на 25-45 копійок.

Згідно з інформацією, за тиждень середня вартість бензину А-92 зросла на 24 копійки за літр. Тепер його ціна становить 28,72 гривні за літр.

Крім того, на 37 копійок подорожчав бензин А-95. Зараз його вартість складає 29,68 гривні за літр. Також на 44 копійки подорожчало і дизпаливо. Вартість зросла до 28,17 гривні за літр.

Відзначається, що на станціях ANP ціна на бензин А-92 зросла до 27,95 грн/л, А-95 - до 28,95 грн/л. Дизпаливо тепер коштує 28 грн/л.

На ОККО і WOG ціна дизельного палива тепер становить 29,23 грн/л. На заправках «Укрнафти» бензин А-92 коштує 28 грн/л, А-95 і дизельне паливо - 29 і 28 грн/л. У той самий час Shell знизила вартість бензину А-92 на 30 копійок - до 29,99 грн/л. Незважаючи на це підняла ціну на дизпаливо до 29,19 грн/л.

У мережі UPG А-92 подорожчав на 20 копійок - до 29,10 грн/л, А-95 - на 30 копійок - до 30,10 грн/л, ДТ - на 20 копійок - до 26,70 грн/л.

Згідно з інформацією, інші станції також відкоригували свої ціни.