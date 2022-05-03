За тиждень збиток, завданий навколишньому середовищу, склав майже 20 млн гривень

19:05 02 серпня Київ, Україна

З 23 по 30 липня інспектори провели 885 перевірок і склали 955 протоколів про адмінправопорушення. Збиток від порушень природоохоронного законодавства склав 20 мільйонів гривень.

Про це повідомили в пресслужбі Держекоінспекції.



Найбільших збитків українському навколишньому середовищу завдала суцільна рубка дерев на території Ялтушківської дослідно-селекційної станції Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НАН України. Йдеться про суму майже 2 млн грн.



Ще 1,5 млн грн збитку було нараховано за незаконну вирубку дерев в захисній лісосмузі в урочищі Первомайське в Кіровоградській області.



Також резонансне порушення виявлено в Джарилгацькій затоці Чорного моря, де був здійснений вилов водних біоресурсів креветкових ятерами. Збиток від незаконного лову склав 1,4 млн грн.