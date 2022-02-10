За тиждень ціни на бензин знизились на 20-90 копійок

За даними "Консалтингової групи "А-95", ціновий моніторинг ринку показав, що з 11 по 18 вересня вартість палива знизилася до 90 копійок за літр.
Найбільше зниження було зафіксоване в мережі "Укр-Петроль" - 90 коп/л. Так, бензин марки А-95 подешевшав до 20,80 грн/л, А-92 -до 19,80 грн/л, а дизпаливо - до 20,80 грн/л.
Мережа AMIC знизила ціни на всі види палива в межах 54-56 копійок за літр: бензин А-92 на АЗС мережі подешевшав до 23,35 грн/л, А-95 - до 24,35 грн/л, дизпаливо - до 23, 36 грн/л.
На станціях столичної мережі KLO бензин подешевшав на 40 копійок: А-95 до 23,49 грн/л, А-92 - до 22,49 грн/л, а дизельне паливо - на 20 коп/л, до 22,29 грн/л.
Крім того, ціни на дизпаливо в мережах БРСМ, Chipo, SUN OIL, Mango, "Фактор" та Prime знизилися за тиждень на 5-40 копійок за літр.
У той же час на станціях UPG 18 вересня бензин подорожчав на 50 копійок: А-95 до 23,40 грн/л, А-92 - до 22,40 грн/л.
Зниження роздрібних цін стало наслідком зниження цін в крупногуртовому сегменті - в період з 17 серпня по 17 вересня великогуртові партії дизельного палива подешевшали на 1170 грн - до 19,38 тис грн за тонну.
Крім того, ще однією причиною зниження цін в мережах економ-сегмента могла стати цінова політика їхнього основного конкурента - консолідованої мережі "Приват". Незважаючи на триразове зростання цін на нафту і нафтопродукти на світовому ринку, мережі "Привату" утримують незмінні ціни на АЗС протягом останніх чотирьох місяців.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі