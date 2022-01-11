За місяць заборгованість по зарплатах зросли на 8,1%

18:44 28 серпень Київ, Україна

За даними Держстату, заборгованість по зарплатах в Україні на 1 серпня склали 3400,5 млн гривень, що в порівнянні з липнем на 8,1% (254,1 млн гривень) більше. У липні цифра заборгованості була (3146,4 млн гривень).

Як зазначили у відомстві, заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 серпня становила 2180,3 млн гривень, що на 237,6 млн гривень (12,2%) більше, ніж місяць тому (1942,7 млн гривень).

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в Україні за станом на 1 січня 2020 року склала 3034,4 млн гривень. За весь 2019 рік заборгованість по зарплатах зросла на 14,7% або на 395,2 млн гривень (на 1 січня 2019 року - 2645,1 млн гривень).