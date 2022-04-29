За місяць в Україні виявили понад 4 тисячі неоформлених працівників

19:09 29 липня Київ, Україна

Уже майже місяць Мінекономіки проводить інспекційну кампанію по виявленню працівників без оформлених трудових договорів.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки в четвер, 29 липня.

У Мінекономіки розповіли про проміжні результати інспекційної кампанії з виявлення неформальних трудових відносин.

"З початку інспекційної кампанії було проведено 1383 інспекційних відвідування і виявлено 4064 працівників, допущених до роботи без трудових договорів", - сказано в повідомленні.

При цьому середня кількість виявлених незадекларованих працівників становить майже п'ять осіб на одного перевіреного роботодавця, що свідчить про ефективність ризикоорієнтованого підходу.



Найбільше незадекларованих працівників виявили в Запорізькій (437), Вінницькій (364) та Хмельницькій (273) областях.



При перевірках були укладені трудові договори з 1690 працівниками. Зокрема, активно працівники легалізуються в сферах організації тимчасового розміщення (на 141%) і харчування (на 35%). Позитивна динаміка спостерігається і в сферах сільського господарства (на 8,5%) і торгівлі (на 7%).



У той самий час у порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість працівників, щодо яких надійшли повідомлення про прийом на роботу, збільшилася на 12%. Найвища динаміка працевлаштування в порівнянні з минулим роком спостерігається в Закарпатській (43,5%), Чернівецькій (42%) і Донецькій областях (36,9%).