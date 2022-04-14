За рік в Україні значно зросла комуналка: що подорожчало найбільше

11:35 16 липня Київ, Україна

Згідно з даними Державної служби статистики, за перші шість місяців 2021 року комунальні послуги зросли в ціні на 36,4% в порівнянні з червнем 2020 року.

Що подорожчало найбільше:

газ - в порівнянні з червнем минулого року, «блакитне паливо» подорожчало майже в 3 рази. Індекс інфляції природного газу склав 275,3%,

- в порівнянні з червнем минулого року, «блакитне паливо» подорожчало майже в 3 рази. Індекс інфляції природного газу склав 275,3%, електроенергія - за рік зросла в ціні на 36,6%,

вартість опалення - за рік зросла на 13,9%,

гаряча вода - за рік зросла на 13,9%,

водопостачання - за рік зросло на 11%,

водовідведення - подорожчало на 17,5%,

послуги з утримання та ремонту житла - виросли в ціні на 7,9%,

утримання будинків і прибудинкових територій подорожчало на 3,7%.

Нагадаємо, за даними Держстату, станом на кінець травня українці заборгували за комунальні послуги майже 68,9 млрд грн.