За рік в Україні значно зросла комуналка: що подорожчало найбільше

Згідно з даними Державної служби статистики, за перші шість місяців 2021 року комунальні послуги зросли в ціні на 36,4% в порівнянні з червнем 2020 року.
Що подорожчало найбільше:
- газ - в порівнянні з червнем минулого року, «блакитне паливо» подорожчало майже в 3 рази. Індекс інфляції природного газу склав 275,3%,
- електроенергія - за рік зросла в ціні на 36,6%,
- вартість опалення - за рік зросла на 13,9%,
- гаряча вода - за рік зросла на 13,9%,
- водопостачання - за рік зросло на 11%,
- водовідведення - подорожчало на 17,5%,
- послуги з утримання та ремонту житла - виросли в ціні на 7,9%,
- утримання будинків і прибудинкових територій подорожчало на 3,7%.
Нагадаємо, за даними Держстату, станом на кінець травня українці заборгували за комунальні послуги майже 68,9 млрд грн.
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