За рік споживчі ціни в Україні зросли на 8,5%

Якщо обиватель з обуренням зауважує зростання цін на багато товарів і послуг, то Державна служба статистики бачить це зростання в цифровому еквіваленті, фіксуючи подекадно і помісячно зміни цін на всі групи товарів та послуг.

Так, за даними Держстату, в Україні споживчі ціни в річному вимірі (березень 2020-2021 роки) зросли на 8,5%.

У березні 2021 року в порівнянні з лютим інфляція прискорилася на 1,7%, а з початку року - на 4,1%.

Зокрема, минулого місяця ціни на харчові продукти і безалкогольні напої виросли на 2,1%.

Найбільше (на 9,7%) подорожчала соняшникова олія. На 4,8-1% зросли ціни на цукор, фрукти, продукти переробки зернових, рис, хліб, м'ясо та м'ясопродукти, овочі, масло, кисломолочну продукцію, сало, рибу. У той самий час на 0,6% подешевшали яйця.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,7%. Окремо на тютюнові вироби на 1,2%. Одяг та взуття за березень подорожчали на 12,7%.

Ціни на транспорт зросли на 1,8%. Зокрема, через подорожчання палива та мастил на 5,7%, а також проїзду в залізничному і автодорожньому транспорті - на 4,4% і 1,6% відповідно.

В Україні найближчим часом можуть змінитися ціни на продукти. Експерти вважають, що в основному буде йти зниження вартості, наприклад, на огірки. У свою чергу капуста і цитрусові можуть незначно подорожчати.

В Україні подорожчали майже всі продукти. Серед лідерів по стрибку в ціні - цукор (на 46%), гречана крупа (35%), яйця (30%), соняшникова олія (на 22%) і яблука (11,4%).