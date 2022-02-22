За квітень державний борг України зріс на мільярд доларів

Жити в борг зараз можуть не тільки люди, але і для держави стало нормою мати боргові зобов'язання. Так, за інформацією Міністерства фінансів, на кінець квітня державний і гарантований державою борг України склав 2,534 трлн грн. Одночасно в доларах сума досягла $91,33 млрд.

За місяць розмір державного та гарантованого державою боргу зріс на 19,9 млрд грн. У доларовому еквіваленті він збільшився на $1,16 млрд.

Так, державний і гарантований державою зовнішній борг на кінець квітня досяг 1,492 трлн грн, або 58,89% від загальної суми. На зовнішню заборгованість припало 41,11% - 1,042 трлн. У доларовому еквіваленті суми склали $53,78 млрд і $37,54 млрд відповідно.