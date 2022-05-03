За I півріччя 2021 прибуток банківського сектора перевищив 30 млрд грн

18:59 02 серпня Київ, Україна

За перші 6 місяців 2021 платоспроможні українські банки отримали 30,1 мільярда гривень чистого прибутку, що на 26% більше, ніж у 2020 році.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку

"У січні-червні 2021 року платоспроможні банки отримали 30,1 млрд грн чистого прибутку, що на 26% більше, ніж за аналогічний період минулого року - 23,8 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Рентабельність капіталу сектора виросла до 29% в порівнянні з 23% в I півріччі 2020 року. У другому кварталі 2021 року фінансовий результат банків склав 19,1 млрд грн. Це в 2,5 раза більше, якщо порівняти з ІІ кварталом 2020 року.



У Нацбанку відзначають, що в значній мірі цьому сприяло скорочення відрахувань в резерви: за перше півріччя вони скоротилися в середньому на близько 70% р/р, відрахування в резерви під кредити - більш ніж на 40% р/р і повернулися до докризового рівня. Банки швидко адаптувалися до роботи в умовах карантину, зберегли високу операційну ефективність, суттєво збільшили чисті процентні та комісійні доходи в порівнянні з кризовим 2020 роком.



Чистий процентний і комісійні доходи росли темпами близько 30% в річному вимірі завдяки здешевленню вартості ресурсів, відновленню споживчого кредитування та зростання обсягів безготівкових операцій з населенням. У той самий час в цілому операційні доходи банків за шість місяців поточного року зменшилися на 2%, витрати - виросли на 12%. Основна причина зниження доходів - переоцінка індексованих цінних паперів, яка в минулому році збільшувала прибуток, а в цьому році - зменшувала. Отримані доходи з запасом покривають операційні витрати і відрахування в резерви під кредитні ризики.



Станом на 1 липня 2021 року із 73 платоспроможних фінансових установ 63 фінустанови були прибутковими і отримали чистий прибуток 30,3 млрд грн, що перекрило збитки 10 банків на загальну суму 0,2 млрд грн.