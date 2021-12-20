За 9 місяців 2021 року товарообіг між Україною та Польщею перевищив 7,5 млрд доларів

Голова Національної тристоронньої соціально-економічної ради, президент УСПП Анатолій Кінах взяв участь у конференції «5 років економічного співробітництва ЄС-Україна у світлі угоди DCFTA».
Організатором заходу виступила Польсько-українська господарська палата.
За результатами 2020 року питома вага торгівлі товарами та послугами з ЄС склала 40,7% від загального обсягу торгівлі України.
За 9 місяців 2021 р. - 39,9%.
Україна експортує чорні метали, електричні машини та обладнання, олію, зернові культури, меблі, вироби з деревини. Натомість купує у європартнерів засоби наземного транспорту, електроніку, фармацевтичну продукцію, ядерні реактори та котли, хімію.
Щодо Польщі, то остання є другим найбільшим у світі (після Китаю) торговим партнером та експортним ринком України. За 9 місяців поточного року товарообіг із поляками перевищив 7,5 млрд дол. США.
На території Польщі діє понад 20 тисяч компаній, де принаймні одним із співвласників/акціонерів є громадянин України або українська юридична особа. Для порівняння – компаній з німецьким капіталом близько 7,8 тис., а кількість компаній із голландським, китайським, білоруським чи іншим капіталом – від кількох сотень до 3-4 тис.
Про подальші перспективи нарощування економічної співпраці Україна-ЄС говорили депутат Європарламенту, проф. Марек Белька, директор Генерального директорату з торгівлі Єврокомісії Леон Дельво, торговельний представник України Тарас Качка, віцеміністр Міністерства інфраструктури Польщі Рафал Вебер.
На думку президента УСПП, Україна має імплементувати європейські реформи та фокусуватися на власному розвитку.
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