За 6 місяців обсяг експорту товарів до Китаю виріс на 43%

19:21 13 серпня Київ, Україна

Згідно з даними Держстату, Китай став найбільшим торговим партнером України за підсумками першого півріччя 2021 року.

Обсяг експорту товарів до Китаю виріс на 43% - до 4,28 млрд дол., а обсяг імпорту з Китаю виріс на 25% - до 4,567 млрд дол.



Другим найбільшим торговим партнером України за підсумками першого півріччя стала Польща. Обсяг експорту товарів до Польщі зріс на 62,7% - до 2,366 млрд дол., а обсяг імпорту з Польщі зріс на 26,8% - до 2,258 млрд дол.



За даними Держстату, за перше півріччя 2021 року Україна експортувала в Росію товарів на 1,524 млрд дол., що на 15% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Імпорт з Росії за перші шість місяців поточного року склав 2,415 млрд дол., що на 9,9% більше, ніж за відповідний період минулого року.



Обсяг експорту товарів до Німеччини за перше півріччя зріс на 49,3% - до 1,2 млрд дол., а обсяг імпорту з Німеччини виріс на 12,9% - до 2,796 млрд дол.



Повідомляється, що дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України за 6 місяців 2021 року склав 1,327 млрд дол., що на 14% менше дефіциту за аналогічний період попереднього року (1,519 млрд дол.).



Експорт товарів з України за цей період збільшився на 30,7% - до 29,924 млрд дол., а імпорт - на 28%, до 31,251 млрд дол.



У першому півріччі зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 227 країн світу.