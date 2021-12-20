За 10-місячний період дефіцит держбюджету становив майже 55 млрд гривень

18:33 26 листопад Київ, Україна

Дані Державної казначейської служби свідчать про те, що дефіцит держбюджету за 10 місяць – жовтень становить суму 14,64 мільярда гривень . Загалом за період із січня по жовтень (включно) дефіцит досяг 54,43 мільярда гривень.

У загальному фонді звели дефіцит до 14,26 мільярда гривень за жовтень, а за 10-місячний період він становив 54,84 мільярда гривень.

У Державному казначействі зазначають, що запозичення за весь період (10 місяців) досягли 413,7 млрд грн, з яких на зовнішні припадає 129 млрд грн. У жовтні запозичення становили 43 мільярди гривень, а зовнішні – 20,8 мільярда гривень.



Погашення у свою чергу за 10 місяців досягло близько 392 мільярдів гривень, з яких 93,7 мільярда гривень – за зовнішніми зобов'язаннями. За жовтень погасили 34 мільярди гривень, зокрема зовнішні – 5,4 мільярда гривень.

Приватизація не виправдала планів та очікувань. На початку року розраховували на доходи від неї у розмірі 12 мільярдів гривень, а за фактом станом на жовтень 2021 року вона становила лише 20,9 мільярда гривень.

Таким чином, держбюджет за період 10 місяців 2021 року отримав 1,15 трильйона гривень доходів, з яких 1,02 за загальним фондом. Витрати перевищили доходи, склавши суму 1,46 трильйона гривень із включеними 1,25 трильйона гривень за загальним фондом.