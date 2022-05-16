За 1 гектар втрачених посівів фермери отримають 4700 грн - Шмигаль

17:12 11 серпня Київ, Україна

Кабмін затвердив нову програму держпідтримки, згідно з якою фермери, що втратили гроші через погодні умови, отримуватимуть компенсацію.





Так, за кожен Про це в своєму Telegram-каналі написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.Так, за кожен гектар втрачених посівів тепер будуть виплачувати 4 тисячі 700 гривень. Однак в умовах відшкодування є певні обмеження.

"Уряд затвердив порядок відшкодування коштів, що виплачуються фермерам, які втратили свої посіви. За 1 гектар повністю втрачених посівів будемо виплачувати 4700 грн", - написав Шмигаль.

У той самий час відшкодування не можна буде отримати на більш ніж 50 гектарів одного господарства - тобто максимальна допомога складе 235 тисяч гривень.



