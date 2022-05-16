За 1 гектар втрачених посівів фермери отримають 4700 грн - Шмигаль

Кабмін затвердив нову програму держпідтримки, згідно з якою фермери, що втратили гроші через погодні умови, отримуватимуть компенсацію.
Про це в своєму Telegram-каналі написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Так, за кожен гектар втрачених посівів тепер будуть виплачувати 4 тисячі 700 гривень. Однак в умовах відшкодування є певні обмеження.
Так, за кожен гектар втрачених посівів тепер будуть виплачувати 4 тисячі 700 гривень. Однак в умовах відшкодування є певні обмеження.
У той самий час відшкодування не можна буде отримати на більш ніж 50 гектарів одного господарства - тобто максимальна допомога складе 235 тисяч гривень.
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