Південна Корея приєднається до санкцій проти Росії, але не вводитиме свої власні

У п'ятницю офіційні особи Південної Кореї підтвердили, що вони будуть застосовувати санкції США та Європи, які були введені цього тижня у відповідь на вторгнення Росії в Україну, але Сеул не вводитиме свої власні.
Напівпровідники, електроніка та автомобілі, основні статті експорту Південної Кореї до Росії, можуть бути порушені останніми експортними обмеженнями, оголошеними Міністерством торгівлі США.. Раніше вона заборонила видачу нових дозволів на в'їзд особам з так званих Донецької та Луганської народних республік після того, як президент Росії Володимир Путін прийняв рішення визнати ці території.
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда в п'ятницю охарактеризував російське вторгнення як «односторонню спробу змінити статус-кво.. з наслідками для міжнародного порядку не лише в Європі, а й у Азії та за її межами».
Реакція Південної Кореї досі в основному була спрямована всередину — створення урядової цільової групи з постраждалими підприємствами, а також цілодобовий моніторинг глобальних ризиків, таких як ціни на нафту та природний газ.
Мун закликав до повного використання нинішніх атомних електростанцій на нараді з перевірки ланцюжка постачання енергії в п'ятницю, що ознаменувало явний відхід від характерної політики його адміністрації щодо поетапної відмови від атомної енергії. Очікується, що глобальні потоки ЗПГ будуть порушені кризою, що розгортається в Україні.
За даними Корейської міжнародної торгової асоціації за 2021 рік, Росія є 10-м за величиною торговим партнером Південної Кореї, на її частку припадає 1,6% експорту Південної Кореї та 2,8% її імпорту.
Масштаб може меркнути в порівнянні з Китаєм і Сполученими Штатами, двома головними торговими партнерами Сеула, але відносини з Росією мають потенціал зростання і багату дружню історію, за словами професора міжнародних відносин Ан Се Хена з Сеульського університету.
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда в п'ятницю охарактеризував російське вторгнення як «односторонню спробу змінити статус-кво.. з наслідками для міжнародного порядку не лише в Європі, а й у Азії та за її межами».
Реакція Південної Кореї досі в основному була спрямована всередину — створення урядової цільової групи з постраждалими підприємствами, а також цілодобовий моніторинг глобальних ризиків, таких як ціни на нафту та природний газ.
Мун закликав до повного використання нинішніх атомних електростанцій на нараді з перевірки ланцюжка постачання енергії в п'ятницю, що ознаменувало явний відхід від характерної політики його адміністрації щодо поетапної відмови від атомної енергії. Очікується, що глобальні потоки ЗПГ будуть порушені кризою, що розгортається в Україні.
За даними Корейської міжнародної торгової асоціації за 2021 рік, Росія є 10-м за величиною торговим партнером Південної Кореї, на її частку припадає 1,6% експорту Південної Кореї та 2,8% її імпорту.
Масштаб може меркнути в порівнянні з Китаєм і Сполученими Штатами, двома головними торговими партнерами Сеула, але відносини з Росією мають потенціал зростання і багату дружню історію, за словами професора міжнародних відносин Ан Се Хена з Сеульського університету.
Для Південної Кореї Росія має значення у минулому, а й у майбутньому.
Двоє головних кандидатів у президенти Південної Кореї, які ведуть напружені перегони за 12 днів до голосування, у четвер засудили Росію.
У той час як лідер від лібералів, колишній губернатор провінції Лі Чже Мен, заявив, що ситуація в Україні свідчить про важливість збереження миру, провідний кандидат від консерваторів, колишній генеральний прокурор Юн Сок Юль пішов ще далі.
У своїй заяві Юн наголосив на ситуації, в якій опинився президент України Володимир Зеленський, який безуспішно звертався за міжнародною допомогою.
У той час як лідер від лібералів, колишній губернатор провінції Лі Чже Мен, заявив, що ситуація в Україні свідчить про важливість збереження миру, провідний кандидат від консерваторів, колишній генеральний прокурор Юн Сок Юль пішов ще далі.
У своїй заяві Юн наголосив на ситуації, в якій опинився президент України Володимир Зеленський, який безуспішно звертався за міжнародною допомогою.
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