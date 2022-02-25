Південна Корея приєднається до санкцій проти Росії, але не вводитиме свої власні

21:59 25 лютий Київ, Україна

У п'ятницю офіційні особи Південної Кореї підтвердили, що вони будуть застосовувати санкції США та Європи, які були введені цього тижня у відповідь на вторгнення Росії в Україну, але Сеул не вводитиме свої власні.

«Як відповідальний член міжнародного співтовариства, корейський уряд підтримає і приєднається до [його] зусиль, включаючи економічні санкції, щодо стримування збройного вторгнення [Росії] та мирного врегулювання ситуації», — йдеться у повідомленні міністерства закордонних справ у п'ятницю у Twitter. Це перегукується із зауваженнями, зробленими на день раніше президентом Мун Чже Іном, який виступав за вирішення проблеми шляхом діалогу та переговорів, а не війни.

Напівпровідники, електроніка та автомобілі, основні статті експорту Південної Кореї до Росії, можуть бути порушені останніми експортними обмеженнями, оголошеними Міністерством торгівлі США.. Раніше вона заборонила видачу нових дозволів на в'їзд особам з так званих Донецької та Луганської народних республік після того, як президент Росії Володимир Путін прийняв рішення визнати ці території.



Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда в п'ятницю охарактеризував російське вторгнення як «односторонню спробу змінити статус-кво.. з наслідками для міжнародного порядку не лише в Європі, а й у Азії та за її межами».



Реакція Південної Кореї досі в основному була спрямована всередину — створення урядової цільової групи з постраждалими підприємствами, а також цілодобовий моніторинг глобальних ризиків, таких як ціни на нафту та природний газ.



Мун закликав до повного використання нинішніх атомних електростанцій на нараді з перевірки ланцюжка постачання енергії в п'ятницю, що ознаменувало явний відхід від характерної політики його адміністрації щодо поетапної відмови від атомної енергії. Очікується, що глобальні потоки ЗПГ будуть порушені кризою, що розгортається в Україні.



За даними Корейської міжнародної торгової асоціації за 2021 рік, Росія є 10-м за величиною торговим партнером Південної Кореї, на її частку припадає 1,6% експорту Південної Кореї та 2,8% її імпорту.



Масштаб може меркнути в порівнянні з Китаєм і Сполученими Штатами, двома головними торговими партнерами Сеула, але відносини з Росією мають потенціал зростання і багату дружню історію, за словами професора міжнародних відносин Ан Се Хена з Сеульського університету.

«Росія відіграла важливу роль у приєднанні Південної Кореї до Організації Об'єднаних Націй у 1991 році, - сказав Ан.. — « І на відміну від характеру відносин Росії з Японією з часів холодної війни, які схожі на відносини ворогів, відносини Південної Кореї з Росією були відносинами стратегічного співробітництва».

Для Південної Кореї Росія має значення у минулому, а й у майбутньому.

«Оскільки наша торговельна залежність від Китаю є дуже високою, Росія пропонує альтернативу диверсифікації; вона також може бути трампліном для виходу на європейський ринок», — сказав Ан.. За його словами, Росія також є однією з небагатьох країн, яка підтримує возз'єднання двох Корей.

Двоє головних кандидатів у президенти Південної Кореї, які ведуть напружені перегони за 12 днів до голосування, у четвер засудили Росію.



У той час як лідер від лібералів, колишній губернатор провінції Лі Чже Мен, заявив, що ситуація в Україні свідчить про важливість збереження миру, провідний кандидат від консерваторів, колишній генеральний прокурор Юн Сок Юль пішов ще далі.



У своїй заяві Юн наголосив на ситуації, в якій опинився президент України Володимир Зеленський, який безуспішно звертався за міжнародною допомогою.