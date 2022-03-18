Ювелірні вироби подорожчають - причина

Міністерство фінансів України висунуло пропозицію про оподаткування дорогоцінних металів. Нововведення, що міститься в законопроєкті №5600, змусить вітчизняних ювелірів платити на 20% більше за золоті, платинові і срібні банківські злитки. А це, безумовно, призведе до подорожчання ювелірних прикрас на українському ринку.

Підприємці, які займаються виготовленням і продажем ювелірних виробів, втратять будь-яку вигоду з придбання сировини у фінустанов. Не кажучи вже про громадян, які звикли зберігати свої заощадження в дорогоцінних металах.

Які метали не будуть обкладатися податком?

ПДВ доведеться платити не за всі дорогоцінні метали. Законодавчі органи чітко розмежували поняття банківського і інвестиційного золота. Нагадаємо, що до інвестиційних металів належать пластини, а також злитки 995 проби. До цієї ж категорії входять і монети 900 проби і вище.

І в разі прийняття закону близько 80% ювелірних підприємств, для яких основним постачальником металу є саме банк, змушені будуть змиритися з 20% подорожчанням сировини.

Закон про обтяження ПДВ дорогоцінних металів може в результаті змусити підприємців відмовитися від виробництва вітчизняних прикрас і переключитися на імпорт готових виробів з Таїланду і Туреччини.

Не останнім варіантом є і закупівля металів на «чорному ринку», на яку в розпачі можуть погодитися українські компанії. Хоча таким чином дрібні гравці вітчизняного ювелірного ринку ризикують наразитися на підробку.