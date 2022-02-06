Японія допоможе Україні грошима

17:00 17 травень Київ, Україна

Кабінет Міністрів України розповів про допомогу Японії, яку чекає уряд. В 2021 році від дружньої країни Україна розраховує отримати близько 4,5 млн доларів. Гроші будуть спрямовані на відновлення Донбасу і вирішення питань на сході нашої країни.

«Мова йде про надання медичної гуманітарної допомоги Україні, допомоги громадам для зменшення впливу COVID-19 в Донецькій і Луганській областях, гуманітарної допомоги і захисту внутрішньо переміщених осіб і людей, які проживають поблизу лінії розмежування на підконтрольних уряду територіях України, а також на проведення невідкладних реабілітаційних заходів і допомогу при надзвичайних ситуаціях в Україні», - йдеться в заяві уряду.

Допомога буде впроваджуватися через Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародну організацію міграції, Управління ООН з обслуговування проєктів і Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ).

У свою чергу, віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков подякував уряду Японії і міжнародним партнерам України, МКЧХ і ООН, за підтримку.

«Те, що уряд Японії і наші міжнародні партнери роблять сьогодні - це для людей, заради людей і про людей, і ми будемо працювати в партнерстві з вами, щоб забезпечити нормальне людське життя для всіх, хто сьогодні знаходиться в зоні цієї війни», - сказав він.

Він нагадав, що Японія спільно з ООН і МКЧХ вже реалізує низку важливих проєктів: в Донецькій і Луганській областях було відновлено понад 400 будинків, які постраждали від бойових дій.

«Були реалізовані проєкти в сфері освіти молоді та розвитку громад, надана невідкладна допомога в рамках системи охорони здоров'я військовослужбовців в Україні тощо», - зазначив Резніков.

У свою чергу, посол Японії в Україні Такаші Кура повідомив про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також стратегічного напрямку України щодо європейської інтеграції та євроатлантичного альянсу.

«З моменту проголошення незалежності України допомога Токіо Україні досягла 3,1 млрд доларів. Ми віримо, що наша допомога буде сприяти структурним реформам України та реалізації її цілей», - повідомив Кура.