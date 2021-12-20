Японія планує витратити рекордну суму на оборону

Японія вирішила збільшити витрати на оборонний сектор до рекордних 30 трильйонів ієн (близько $263 млрд). Це 6 трильйонів ієн на рік.
Якщо такий бюджет схвалять, то витрати на оборонку з 2023 по 2027 рік перевищать ліміт в 1% від ВВП, якого влада намагалася дотримуватися з 1976 року. Поточний середньостроковий оборонний план (з 2019 до 2023 року) передбачає витрати у розмірі 27,5 трлн ієн на 5 років.
Оборонна програма уряду є частиною стратегії Японії щодо зміцнення відносин із США в умовах військової експансії Китаю.
Японія вирішила переглянути бюджет після спільної заяви, опублікованої тодішнім прем'єр-міністром Йошихіде Сугою та президентом США Джо Байденом у квітні 2021 року. Тоді Японія зобов'язалася зміцнювати свій оборонний потенціал у рамках оновлених умов співпраці Японії та США.
Кошти на оборону переважно використовують для покупки нового обладнання, розміщення військ на південно-західних островах поблизу Китаю та Тайваню, а також посилення протиракетної оборони. Уряд країни планує придбати морський патрульний літак P1 та транспортний літак C2. Кошти також будуть направлені на розробку винищувачів наступного покоління, які почнуть виробляти приблизно у 2035 році.
Витрати охоплять і нові сфери оборонної галузі. Японія буде інвестувати в супутники, які можуть виявляти запуски ракет з космосу та дослідження технологій для боротьби з кібератаками. США, Китай та інші країни вже виділяють великі суми грошей на ці напрямки.
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