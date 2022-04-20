Японія офіційно відкликає у РФ торговельний статус "улюбленої нації"

18:00 20 квітня Київ, Україна

Парламент Японії ухвалив у середу на пленарному засіданні верхньої палати законопроект, який вносить поправки до закону про тарифи, дозволяючи офіційно анулювати торговий статус «улюбленої нації» РФ через її вторгнення в Україну, оскільки Токіо посилює санкції на тлі викриттів звірств російських військових проти мирних. жителів.



Позбавлення РФ цього статусу є ще одним кроком Японії проти Москви та частиною списку санкційних заходів, оголошених прем'єр-міністром Фуміо Кісіда.

Набуття чинності законопроекту призведе до підвищення тарифів на весь імпорт із РФ, що дозволить Токіо вводити вищі мита на товари.





Японія також планує розширити список товарів, заборонених для експорту до Росії, включаючи предмети розкоші, та заморозити активи ще більшої кількості росіян.